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أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم.. البلطى الأسوانى يبدأ من 20 جنيها للكيلو

الأحد، 24 سبتمبر 2023 04:00 ص
أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم.. البلطى الأسوانى يبدأ من 20 جنيها للكيلو بلطى ارشيف
كتب إسلام سعيد

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تشهد الأسواق حالة من استقرار أسعار الأسماك حيث تواصل أسعار الأسماك فى الأسواق، اليوم الأحد 24-9-2023 استقرارها، حيث تراوح سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 71  جنيهًا و75 جنيها للكيلو، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 66 و71 جنيها والبلطى الأسوانى ما بين 20 و60 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 40 و200 جنيه، وقشر البياض ما بين 70 إلى 110 جنيهات، والبورى 60 إلى 70 جنيها، بحسب شعبة الأسماك.

وبلغ سعر البرانيس الإسكندرانى من 60  إلى 110 جنيهات، وبالنسبة إلى الأسماك المكرونة الخليجى فقد بلغت 50 إلى 70 جنيها، والمكرونة المجمدة من 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى من 170 إلى 265 جنيها، والسبيط من 140 إلى 280 جنيها.

وتراوح سعر الجمبرى الجامبو ما بين 380 و480 جنيها، والجمبرى مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 270 و370 جنيها، والجمبرى مقاس 2 ما بين 180 و300 جنيه، والجمبرى مقاس 3 ما بين 80 و170 جنيها، وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، والقراميط من 20 إلى 40 جنيها، والثعابين من 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 65 إلى 95 جنيها.

 

 

 


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