اليوم السابع
Ads
السبت، 23 سبتمبر 2023 07:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

36 للداخل و8 للخارج.. الهيئة الوطنية تعيد صياغة النماذج المستخدمة بانتخابات الرئاسة

السبت، 23 سبتمبر 2023 07:21 م
36 للداخل و8 للخارج.. الهيئة الوطنية تعيد صياغة النماذج المستخدمة بانتخابات الرئاسة تقرير عن مراحل التحضير للانتخابات الرئاسية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عرض المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده يوم الأربعاء الماضى مراحل التحضير للانتخابات الرئاسية المرتقبة وما أنجزته الهيئة خلال الفترة الماضية استعدادا لها.
 
وتضمنت هذه المراحل آليات التفاعل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتجهيزات اللوجستية للعملية الانتخابية، وقواعد البيانات الانتخابية، وبروتوكولات التعاون والاتفاقيات، ونماذج عمل الانتخابات الرئاسية، والبرامج التدريبية، والتواصل مع الهيئة الوطنية.
 
وشملت نماذج عمل الانتخابات الرئاسية، والبرامج التدريبية ضمن الاستعدادت اللازمة للخطة التي تم وضعها  بانتخابات الرئاسة لعام 2024 الآتى:
 
1- تم عقد اجتماعات لاعداد نماذج الانتخابات الرئاسية حيث تم مراجعة كافة النماذج المتعلقة بالانتخابات الرئاسية 2024 وإعادة الصياغة بما يتناسب مع الوضع الحالى وتجهيزها للطباعة والتى بلغت 36 للداخل و8 للخارج.
 
2- إعداد خطة تدريبية شاملة لكافة المشاركين بالعملية الانتخابية ممن سبق لم يسبق لهم المشاركة سواء لاعضاء الجهات القضائية أو موظفى الجهاز الادارى للدولة.
 
3- تم رفع كفاءة البرامج الخاصة باعضاء الجهات القضائية المشرفين على العملية وكذا الموظفين وأمناء اللجان. 
 
26ae904c-85cd-46f2-a883-b41d11cc4305
94eaf550-acb5-43cf-a996-d92282391419
 
170d6c08-f6bb-4c16-a746-409378bd9215
 
330072ee-b6e8-41f7-b5ef-3eaa7f06113e
 
d5bbf69e-2e0d-4b71-b040-7f052edf799a
 
d9854101-05d6-4771-94a5-34c3e7230575
 
e874912e-876c-4e81-bbbd-b23df45e391e
 
fbf66a24-c5bd-4d77-b1f4-544ec64d3ebc
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت عن عقد مؤتمر صحفى عالمي برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في تمام الساعة الثانية والنصف 2.30 من ظهر بعد غد "الإثنين" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.
 
ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.
 
 

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

ميعاد انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات

وليد حمزة

مرشحي الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

المرشحين للرئاسة

جدول انتخابات الرئاسة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة