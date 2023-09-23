اليوم السابع
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السبت، 23 سبتمبر 2023 11:41 ص
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‫الزراعة تنظم يوما لحصاد لأصناف الأرز السوبر مبكرة النضج والمقاومة لتغيرات المناخ

السبت، 23 سبتمبر 2023 10:41 ص
‫الزراعة تنظم يوما لحصاد لأصناف الأرز السوبر مبكرة النضج والمقاومة لتغيرات المناخ الأرز
كتبت أسماء نصار

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شارك الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية والدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور حمدي الموافي رئيس المشروع القومي لتطوير وإنتاج الأرز الهجين والسوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية، فى حضور يوم حصاد أصناف الأرز السوبر سخا سوبر 302 وسخا سوبر 302 المبكرة النضج وعالية المحصول والمقاومة للتغيرات المناخية وذلك بحقل المزارع محمد النقيب بقرية بوريك الحجر مركز طنطا محافظة الغربية. 
 
يأتى ذلك بناءً علي توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
 
 
وأشاد الحضور بالاصناف العملاقة الحديثة من الارز وأثنى نواب البرلمان على الجهد المبذول من وزير الزراعة في تحقيق التنمية المستدامة ورفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية ومنها محصول الأرز الذى شهد طفرة كبيرة .
 
حضر يوم الحصاد نواب البرلمان بمحافظة الغربية وعدد كبير من قيادات المحافظة وكبار مزارعي الارز و وكلاء المعهد ومدير محطة بحوث سخا وفريق العمل بالمشروع القومي.
 

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