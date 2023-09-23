وكالة إيكوفين: مصر من بين الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية للشركات الصينية

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ذكرت وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية ، اليوم السبت ، أن نحو 12 دولة أفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا ومصر والمغرب ونيجيريا يعدون من بين أكثر من 80 وجهة استثمارية جذابة للشركات الصينية خلال العقد المقبل.

و نقلا عن تقرير لـوحدة المعلومات الاقتصادية ، أشارت إيكوفين إلى أن معظم البلدان الأفريقية المدرجة في قائمة أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين الصينيين تحقق أفضل أداء لها في فئة "إمكانات السوق"، بالنظر إلى حجمها الكبير للسكان ولـ تحديد الدول التي ستحظى بتفضيل المستثمرين الصينيين خلال السنوات العشر المقبلة (2024-2033)، اعتمد التقرير على 200 مؤشر تتوزع على ركيزتين أساسيتين: الفرص والمخاطر.

وتشمل ركيزة الفرص أربع فئات: إمكانات السوق (الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وحجم السكان، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو السكاني) والموارد الطبيعية (احتياطيات النفط والغاز، ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة، والاحتياطيات المعدنية) ؛ وأداء سلسلة الإمداد (الهياكل الأساسية، ومساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، أسعار الكهرباء، ؛ ومستوى تطور التكنولوجيا والابتكار (الإنفاق على البحث والتطوير، و طلبات براءات الاختراع، ومتوسط العمر المدرسي المتوقع).

وتشمل ركيزة المخاطر فئتين: العلاقات الثنائية مع الصين (تاريخ الصراعات مع بكين، ودرجة إتقان اللغة الصينية، والعضوية في مبادرة طريق الحرير الجديدة) والمخاطر التشغيلية والمالية التي يواجهها المستثمرون الأجانب (مستوى الاستقرار السياسي، والمخاطر الأمنية، وملف المخاطر السيادية، ) .

تم تجميع كافة المؤشرات للحصول على درجة لكل فئة، قبل تجميع الدرجات من مختلف الفئات لتكوين درجات لكل من الركيزتين (الفرص والمخاطر). وأخيرًا، تم جمع الدرجات من هاتين الركيزتين وترجيحها بنسبة 50% للحصول على درجة إجمالية لكل وجهة استثمارية.

تظهر الطبعة الثانية من هذا التقرير بعد التقرير الذي نشر في العام 2013 أن جنوب إفريقيا ستكون الدولة الأكثر جاذبية للمستثمرين الصينيين في العقد المقبل. تحتل هذه الدولة العضو في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) المرتبة 13 من الوجهات الاستثمارية الـ 80 المذكورة متقدمة بـ 36 مرتبة مقارنة بنسخة العام 2013 من التقرير.

تليها مصر التى حصلت على المركز الـ 17 في تصنيف الدول الإفريقية الأكثر جذبا للشركات الصينية متقدمة نحو 34 مرتبة مقارنة بعام 2013، ، متقدمة على المغرب (33)، والجزائر (38)، تنزانيا (42)، أنجولا (53)، نيجيريا (56)، إثيوبيا (58)، زامبيا (63)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (67)، كينيا (68) وجمهورية الكونغو (76).

ويحدد التقرير الذي يحمل عنوان "مؤشر الصين تتجه للاستثمار العالمي 2023 - العقد الثاني لمبادرة الحزام والطريق"، أن معظم البلدان الأفريقية التي تظهر في التصنيف تحقق أفضل أداء لها في فئة "إمكانات السوق" نظرا لحجمها الكبير من سكانها، في حين أن مشيراً إلى أن إمكانات الأسواق الأفريقية ستكون أكثر وضوحاً في نهاية عشرينيات القرن الحالي، وذلك بفضل التحسن في دخل الأسر ودخول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف) حيز التنفيذ.

تظهر سبع دول في القارة ضمن أفضل 20 دولة تتمتع بأفضل إمكانات السوق مصر وإثيوبيا ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا وكينيا وتنزانيا

مع ذلك، لم توجد دولة أفريقية في قائمة أفضل 20 دولة حيث التكنولوجيات والابتكارات هي الأكثر تطورًا، في حين ظهرت ثلاث دول فقط في القارة في قائمة أفضل 20 دولة تتمتع بسلاسل التوريد الأكثر كفاءة: مصر وجنوب أفريقيا والمغرب.

وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية، فإن ثروة باطن أرض معظم البلدان الأفريقية تقابلها إلى حد كبير مخاطر تشغيلية ومالية كبيرة.

ولفتت إيكوفين إلى أنه على الصعيد الدولي، تظل سنغافورة الدولة الأكثر جاذبية للمستثمرين الصينيين، متقدمة على إندونيسيا وماليزيا وهونج كونج وتايلاند وفيتنام وسويسرا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتشيلي.

و أرجعت إيكوفين هيمنة الدول الآسيوية في المراكز العشرة الأولى لـ توافر موارد طبيعية هامة وتطوير الهياكل الأساسية اللوجستية علاوة على الروابط الثقافية و قربها من الصين.