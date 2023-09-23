نواصى العقارية تدرس عروضا للشراكة بغرب القاهرة والساحل الشمالى

تقرير خاص

كشف المهندس حسام سليمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة نواصي العقارية، تفاصيل خطة الشركة التوسعية في السوق المصري خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن نواصي لديها خطة توسعية على مستوى مدن شرق وغرب القاهرة بعد النجاح الذي حققته الشركة بطرح مشروعها الرائد 3sides shopping mall في شرق القاهرة.

وأضاف سليمان، بأن شركته تبحث عن فرص جيدة لتوسيع محفظة أراضيها، وأنها تدرس العديد من المشروعات التجارية والسكنية بمنطقة غرب القاهرة، كما تتفاوض على قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل بمنطقة القاهرة الجديدة بهدف تقديم منتج عقاري بفكر جديد بخلاف النمط السائد في المشروعات الحالية.

الرئيس التنفيذي لنواصي للتطوير، شدد على اهتمام الشركة الكبير بسرعة وجودة تنفيذ الانشاءات في مشروعها بمدينه الشروق والتي تواجه طلب مرتفع على الأنشطة التجارية والترفيهية، وأنها بصدد الانتهاء من التصميمات الخاصة بمشروعها الثاني بمدينة الشروق بنشاط خدمي ترفيهي سيمثل نقلة كبرى في هذا النوع من المشروعات بالمدينة، لافتاً إلى أن نسب الانشاءات في3sides تخطت 50% من حجم المشروع.

وحول توجه الشركة نحو المشروعات السياحية في المناطق الساحلية، شدد على رغبة الشركة الأكيدة في تطوير مشروع بمنطقة الساحل الشمالي، لافتاً إلى أنها تدرس منذ بداية العام الجاري العديد من العروض للشراكة في منطقة الساحل الشمالي، حيث تعتزم تطوير مشروع يقام على مساحة بحد أدني 50 فدانا، وأنها بصدد مراجعة الأوراق القانونية قبل توقيع عقود الشراكة والإعلان عن المشروع الجديدة.

ومنذ انطلاقها في السوق المصري نهاية 2022 تخطوا شركة نواصي للتطوير بخطوات ثابتة نحو تقديم مشروعات تجارية وسكنية مميزة بعد ما حققته من نجاح بطرح مشروع " 3sides shopping mall " بالشراكة مع شركة حسن علام التابعة للشركة القابضة للتشييد.

وشهد جناح الشركة في معرض سيتي سكيب 2023 إقبالاً كبيراً من العملاء، حيث تعد أول مشاركة للشركة في المعرض العقاري الأهم داخل مصر، بجانب مشاركتها المستمرة في المعارض الخارجية في العديد من الدول أبرزها السعودية وقطر والإمارات.