اليوم السابع
Ads
السبت، 23 سبتمبر 2023 11:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نقابة الصناعات الغذائية تناشد الرئيس السيسى بالترشح لفترة جديدة

السبت، 23 سبتمبر 2023 11:41 ص
نقابة الصناعات الغذائية تناشد الرئيس السيسى بالترشح لفترة جديدة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت ــ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إنه استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها  الرئيس عبدالفتاح السيسي وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ علي المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندا إلي برنامج إصلاح شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبري من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتي تضمنت عدة محاور أساسية علي رأسها التعليم، الصحة، الطاقة، العدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعلن النقابة عن تدشينها لمبادرة "كمل المسيرة" والتي تأتي استكمالا لمبادرة "شارك" والتي أطلقتها النقابة العامة للصناعات الغذائية في وقت سابق، وتستهدف المبادرتين حشد صفوف العمال لدعم الرئيس في معركة البناء والتنمية التي بدأها قبل تسعة سنوات.

 
ومن هذا المنطلق، تناشد النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ولجانها النقابية علي مستوي الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من أجل الحفاظ والاستمرار علي مسارات التنمية التي أنجزتها الدولة في عهده.
 
 
 

 


نقابة الصناعات الغذائية

الانتخابات الرئاسية

اتحاد العمال

الرئيس السيسي



الموضوعات المتعلقة

لجنة الأسرة بالحوار الوطنى: تعليق الجلسات يضمن الحيادية بالانتخابات الرئاسية

السبت، 23 سبتمبر 2023 12:00 ص

أحزاب سياسية تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة .. الحركة الوطنية: لاستمرار مسيرة البناء والتنمية لتحقيق حلم "الجمهورية الجديدة".. الاتحاد: حفاظا على إنجازات عشر سنوات

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 02:52 م

الجاليات المصرية بالخارج تدشن حملات لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 01:00 م

اتحاد الصناعات المصرية يطالب الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 12:49 م

الهيئة الوطنية تعلن الإثنين المقبل الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة