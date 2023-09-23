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نقابة السكك الحديدية والمترو: منحة للعاملين بالهيئة بمناسبة العام الدراسى

السبت، 23 سبتمبر 2023 06:17 م
نقابة السكك الحديدية والمترو: منحة للعاملين بالهيئة بمناسبة العام الدراسى المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتبت آية دعبس

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أعلن عبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديدى مصر ومترو الأنفاق، أن المهندس كامل الوزير وزير النقل، قد وافق على تحفيز العاملين بالهيئة ومترو الأنفاق والشركات التابعة والعاملين بنظام الـ55 يوما بمنحة بمناسبة دخول العام الدراسى بالشروط المتبعة فى المنح السابقة.

كان قد أصدر مجلس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق برئاسة عبد الفتاح فكرى اليوم بيانا عقب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قالت: أن النقابة العامة تثمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه الحكومة لزيادة دخل العاملين بالدولة وزيادة العلاوة الاستثنائية من 300 إلى 600 جنيه، فضلا عن زيادة الحد الأدنى لأجمالى الدخل للدرجة السادسة من 3500 إلى 4000، هذا بخلاف زيادة حد الإعفاء الضريبى من 36 إلى 45 ألف بزيادة حد الإعفاء 25%، كذلك زيادة العلاوة الاستثنائية لأرباب المعاشات من 300 إلى 600 جنيه.

الأمر الذى يؤكد انحياز القيادة السياسية والحكومة إلى العاملين بالدولة وتسعى دائما لزيادة دخل العاملين والارتقاء بمستوى معيشتهم، قرارات وتوجيهات الرئيس السيسى تشكر جهود القيادة السياسية والحكومة وتشد على أيدى العاملين وتحثهم على بذل المزيد من الجهد من مواكبة التطوير والتحديث للجمهورية الجديدة.
 
منحة العام الدراسى
منحة العام الدراسى

 


نقابة السكة الحديد

نقابة المترو

منحة العام الدراسى



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