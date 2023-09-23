مواطن بالإسماعيلية: أرشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة لاستكمال بناء مصر.. فيديو

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال جمال بخيت مواطن من محافظة الإسماعيلية، إننى أؤيد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل نهضة مصر، واستكمال المسيرة التى بدأها الرئيس فى كافة القطاعات فى الدولة .

وأضاف أننا نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على كل ما قدمه من مشروعات التى تحقق طموحات الشعب المصرى ومن بين هذه المشروعات مشروعات خدمية كثيرة فى مجال الصحة والطرق والكهرباء والمواصلات، كما نشكر الرئيس على كل مقدمه من أجل خدمة بلده وخدمة وطنه والحفاظ على أرض مصر .

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لوضع مصر فى مكان متقدم على مستوى الوطن العربى وعلى مستوى العالم.

وقال جمال بخيت إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد واجه الكثير من العناء والانتقاد ولكنه ترك كل ذلك واستمر فى طريقه من أجل نهضة مصر.

وأشار إلى أن من ضمن مشروعات الرئيس المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تلبى طموحات الشعب المصرى والحصول على كافة الخدمات بدون مقابل، بالإضافة إلى انشاء قرى باكملها بداخلها كافة المرافق اللازمة للحياة بداخلها.

وأكد أن من ضمن المبادرات الرئاسية الناجحة مبادرة تكافل وكرامة التى حافظت على كرامة المواطن المصرى، كما أكد على ترشيحه ومساندته للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لكى يستكمل مابدأه من إنجازات فى كل شبر على أرض مصر عامة وعلى أرض محافظة الإسماعيلية خاصة.