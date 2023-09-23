مدينة الأقصر تزيل مخالفات أصحاب عربات الحنطور بعد شكاوى المواطنين.. صور

الأقصر- أحمد مرعى

نجح رجال مجلس مدينة الأقصر، فى إنهاء أزمات وشكاوى المواطنين من مخالفات أصحاب عربات الحنطور بتحويل شوارع بالمدينة لتجمع الخيول وانتشار الروائح الكريهة حول منازلهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها.

وفي هذا الصدد تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، شكوى واردة بإحدى صفحات التواصل الإجتماعي، تفيد بوجود نداء إستغاثه من أهالي شارع مسجد الرحمن ناصية شارع عاليا وكتاركت وأبرار والقارات الخمس ونيفر وستونش للسياحة، وذلك بسبب معاناة أصحاب تلك الشركات ومعلمين مدرسة الراهبات والمصلين من انتشار الناموس وظهور الروائح الكريهة والمتسببين فيها أصحاب الحناطير، وتحويل الشارع إلى إسطبل من الخيول وجراج لعربات الحنطور ليلاً ونهاراً.

وعلي الفور قام رئيس مدينة الأقصر، بتوجيه الإدارات المعنية تحت إشراف أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وقيادة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة شؤون البيئة بالمدينة، للاستجابة السريعة وتم إزالة المخالفة والمتابعة المستمرة ، يأتي ذلك في إطار الحرص والمتابعة المستمرة من رئيس المدينة والتعامل الفوري مع شكاوى واستغاثات المواطنين لتحقيق أفضل خدمة ممكنة لهم في كافة القطاعات الخدمية.

وفى نفس السياق تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، شكوى تفيد بوجود هبوط ارضى غريب يثير خوف وقلق سكان وأهالي شارع الجنينة المتفرع من شارع محمد فريد بالمنشية أمام مبنى الرعاية الصحية، وعلى الفور قام رئيس مدينة الأقصر بالتواصل مع المسؤولين في الأجهزة المعنية المنوطة لمعرفة أسباب الشكوى والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وأوضح المهندس أبو النجا عرابي مدير عام إدارة الأقصر للمياه والصرف، إن هذا خط مياه حديد منزلى متهالك وتم الاصلاح المؤقت لحين تقدم المواطن بطلب لتركيب خط مياه جديد بولي، ولا يوجد هبوط أو خطورة على المارة، مضيفاً أن هذا الخط بوصة ونصف وكان مكسور وتم الإصلاح منذ ثلاثة أيام وفي إنتظار خلطة اسفلتية لإعادة الشئ لأصله، حيث يأتي ذلك في إطار الحرص والمتابعة المستمرة من رئيس المدينة والتعامل الفوري مع شكاوى واستغاثات المواطنين لتحقيق أفضل خدمة ممكنة لهم في كافة القطاعات الخدمية.



إزالة مخالفات أصحاب عربات الحنطور بعد شكاوى المواطنين



مخالفات أصحاب عربات الحنطور بعد شكاوى المواطنين