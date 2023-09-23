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محاكمة شقيقين لاتهامهما بقتل عامل فى منشأة القناطر بعد قليل

السبت، 23 سبتمبر 2023 07:00 ص
محاكمة شقيقين لاتهامهما بقتل عامل فى منشأة القناطر بعد قليل جثه_أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة شقيقين بتهمة قتل عامل لخلافات سابقة بينهما بمنطقة منشأة القناطر.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 3235 لسنة 2022 منشأة القناطر، واتهمتهما بحيازة سلاح نارى وبندقية آلية بدون ترخيص.
 
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لمعاقبة المتهمين "س. ه. ع"، "م. ه."بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قتلا عمدا شخص وذلك علي خلفية خلافات سابقة بينهم، كما أحرزا سلاحا ناريا وبندقية آلية.
 
 

جنايات الجيزة

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