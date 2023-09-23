لطلاب الجامعات.. اعرف واجباتك وحقوقك التى تتمتع بها داخل الجامعة

كتب – محمد صبحي

مع قرب بدء العام الجامعي الجديد 2023 /2024، والمقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري، يوضح "اليوم السابع" الدليل الكامل لكافة الواجبات والحقوق التي يتمتع بها الطالب الجامعي، باعتباره عضوا مهما في أسرة الجامعة وشريكا فاعلا في المنظومة، وذلك وفقا لما ورد بميثاق الطالب الجامعي.

الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها الطالب الجامعى: -

- احترام عضو هيئة التدريس

- الصبر على طلب العلم

- تكوين علاقات جيدة مع الطلاب

- المثابرة فى طلب العلم

- التعاون مع زملائه

- الفطنة فى مداخلاته مع أعضاء هيئة التدريس وزملائه.

قائمة الواجبات التي يجب أن يلتزم بها الطالب الجامعى: -

- الحرص على سيرته وسمعته.

- العناية بالمظهر.

- تطبيق العلم.

- الالتزام بالمحاضرات والاستذكار.

- البعد عن الإساءة للجامعة.

- الولاء والإشادة بالجامعة.

- التمكن اللغوى.

الحقوق التي يتمتع بها الطالب الجامعى:-

- توفير البيئة الدراسية والمناخ العلمى المناسب له للحصول على تعلم ذي جودة عالية بما يتماشى مع رسالة الجامعة.

- الحصول على البطاقة الجامعية التي تثبت شخصيته داخل وخارج الجامعة

- الالتحاق بالكلية أو القسم حسب رغبته ووفق ضوابط وشروق القبول والتسجيل التي تقرها الجامعة.

- الاستفادة من خدمات ومرافق الجامعة مثل" السكن الجامعى ، المكتبة المركزية، مركز الاستشارات، الملاعب الرياضية، الأنشطة الطلابية والفعاليات التعليمية.

- إشعاره وإحاطته بوجود يوم إرشادى للتعريف بكليات الجامعة واقسامها ومعرفة ما يناسبه منها للالتحاق بها بعد توفر شروط القبول.

- الحصول على توصيف المقرر الدراسى عند بدء الدراسة والذى يشتمل على " معلومات عن أستاذ / أساتذة المقرر الدراسى وأهداف المقرر ومخرجاته التعليمية والجدول الزمنى.

- توفير الرعاية الصحية الكافية له وحسب ما تنص عليه لوائح الجامعة من توفير العلاج فى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للجامعة.

- حرية التعبير عن الرأي والمناقشة فى الأمور التعليمية والتربوية التي تخصه على أن يكون ذلك فى حدود السلوكيات اللائقة ووفقا لأنظمة الجامعة ولوائحها.

- الحصول على الخدمات اللائقة والمناسبة لاحتياجاته وتعريفه بها فى حالة كونه من ذوى الاحتياجات الخاصة

- إخطاره قبل اتخاذ أي قرار بحقه ولفت نظره عند وقوع أي مخالفات وإخطاره كتبايا بما تم اتخاذه من قرارات بحقه مع إعطائه حق النقض فى أي قرار يتعارض مع مصلحتة الاكاديمية وفقا لأنظمة الجامعة ولوائحها.

- التمتع بخدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الجامعة والحصول على إعانات أو قروض مالية بعد دراسة حالة الطالب المادية وثبوت حاجته لها وفقا لأنظمة الجامعة ولوائحها

- الحصول على الحوافز والمكآفات المادية الإضافية المقررة نظاما فى حالة كونه طالبا متفوقا

- الإطلاع على علاماته فى المقرر الدراسى ونتائج الاختبارات الدورية والفصلية التي أداها بعد الانتهاء من تصحيحها وكذا مراجعة إجاباته فى الاختبار النهائي

- ضمان سرية الشكوى المقدمة منه ضد أستاذة مع الشعور بالأمن لحسى بحيث لا يتعرض إلى اخطار جسدية أو صحية والأمن المعنوى أو النفسى بحيث لا يشعر الطالب بأى تهديد معنوى أو التعرض للإهانة أو السخرية أو التخويف من العقوبة

- التظلم لدى الجهة المعنية فى حالة عدم الحصول على حقوق الطالب المذكورة فى ميثاق الطالب الجامعى.

- التزام أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمواعيد وأوقات المحاضرات والساعات المكتبية وفترات الراحة بين المحاضرات وعدم إلغاءها أو تغيير أوقاتها إلا فى حالة الضرورة وبعد الإعلان عن ذلك على أن يتم إعطاء الطالب محاضرات بديلة

- توفير فرص التواصل الدائم مع أعضاء هيئة التدريس بالطرق المختلفة.