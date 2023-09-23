اليوم السابع
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كبسولة قانونية.. كيف تقودك سرقة الكهرباء إلى السجن؟

السبت، 23 سبتمبر 2023 10:33 م
كبسولة قانونية.. كيف تقودك سرقة الكهرباء إلى السجن؟ أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تعلن وزارة الدخالية بشكل دورى عن قضايا المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي، ويتساءل البعض  عن العقوبة التى يواجهها سارق التيار الكهربائى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.

 

ويقول الخبير القانونى خالد محمد، إنه رغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، إلا أن القانون المصور ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.

 

 ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

وفي حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين .

 

 


سرقة التيار الكهربائي

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

القانون المصرى

اخبار الحوادث



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