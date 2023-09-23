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طقس غد حار نهارا وانخفاض الرطوبة ليلا والقاهرة تسجل 34 درجة

السبت، 23 سبتمبر 2023 02:12 م
طقس غد حار نهارا وانخفاض الرطوبة ليلا والقاهرة تسجل 34 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الأحد، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،  لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد 
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح على بعض المناطق ،  وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء .
 
كما يشهد غدا انخفاض فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا  الأحد:  القاهرة العظمى 34  درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة  والصغرى  27 درجة   .
 
 
 
 
 

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