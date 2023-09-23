اليوم السابع
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ضبط مسجلين خطر قتلا سائق توك توك لسرقة مركبته بالإكراه بشبين القناطر

السبت، 23 سبتمبر 2023 09:20 ص
ضبط مسجلين خطر قتلا سائق توك توك لسرقة مركبته بالإكراه بشبين القناطر حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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نجحت أجهزة الأمن فى مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، فى القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك بالقرب من منطقة مقابر تل اليهودية دائرة المركز، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان قاما بقتل المجنى عليه بقصد السرقة بالإكراه وتم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ تلقاه العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر بالعثور على جثة بالقرب من منطقة مقابر تل اليهودية.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد محى أبو زيد رئيس فرع البحث الجنائى، وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان وتم تحديدهما وهما كلا من "ر أ ع ك " و "و م ك"، مسجلين خطى وسبق اتهامهما بعدد من القضايا، وألقى القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة بالإكراه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 


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