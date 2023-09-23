ضبط سيارة محملة بكميات من السجائر مجهولة المصدر فى بنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

ضبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب محافظة بنى سويف، سيارة محملة بكميات من السجائر مجهولة المصدر، خلال حملة نفذتها الوحدة المحلية، وتم التحفظ على السيارة وكمية السجائر المضبوطة.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا من ضبط والتحفظ على سيارة محملة بكميات من السجائر غير معلومة المصدر، وذلك خلال حملة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا تحت إشراف "نشأت معبد رئيس المدينة"، بالتنسيق والتعاون مع التموين وحماية المستهلك، فضلاً عن تكثيف المرور والمتابعة المستمرة لوقف اي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء و تم إزالة بعض حالات التعد "بناء مخالف" بعزبة الأزهري بندر سمسطاا وقرية دشطوط وبدهل.

وفى سياق منفصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة حمادة راضي، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطرق تحت إشراف المهندس ناصر فراج بمعاينة مدخل الطريق الصحراوي الغربي حتى طريق الجيزاوي المعصرة، لدراسة إمكانية توسعة وازدواج الطريق، ضمن خطة المحافظة التي تستهدف أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور والميادين، لتحقيق السيولة المرورية، وإضفاء المظهر الحضاري بمراكز ومدن المحافظة.