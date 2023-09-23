اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل كلب لعقره أغنام بدائرة شبين الكوم فى المنوفية

السبت، 23 سبتمبر 2023 07:24 م
ضبط المتهم بقتل كلب لعقره أغنام بدائرة شبين الكوم فى المنوفية أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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عقب رصد تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بشنق كلب ( حتى نفوقه ) بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية.
 

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من (عامل - مقيم بدائرة المركز ) بتضرره من (عامل آخر - مقيم بدائرة المركز) لقيامه بتعذيب الكلب الخاص به وقتله عن طريق شنقه بإحدى أعمدة الإنارة بدائرة المركز.
 

تم ضبط مرتكب الواقعة. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لقيام الكلب بعقر أحد الأغنام ملكه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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المنوفيه

الداخليه



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