سقطت أثناء عملها.. وفاة مساعدة تمريض بمركز أورام قنا

قنا صابر سعيد

سادت حالة من الحزن أرجاء مركز أورام قنا ، بعد واقعة وفاة مساعدة تمريض أثناء عملها في قسم العمليات فجأة، إثر إصابتها بغيبوبة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وقالت رغدة سالم، مسئول العلاقات العامة بمركز أورام قنا، إن المتوفية تدعى رحاب محمد، في الثلاثينات من العمر، كانت مقيمة بقرية الجبلاو في مركز قنا، وتعمل مساعدة تمريض بمركز أورام قنا، تُوفيت أثناء عملها في قسم العمليات إثر إصابتها بغيبوبة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأوضحت رغدة، أن رحاب أثناء عملها بقسم العمليات استأذنت بدخول الحمام، وسقطت بداخله على الأرض، وتم نقلها إلى العناية المركزة داخل المركز، وهي في حالة غيبوبة تامة لمدة 10 أيام، ثم توفيت إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

ونعى مركز أورام قنا مساعدة التمريض على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلا: "توفيت إلى رحمة الله تعالي عز وجل رحاب محمد مساعدة تمريض بمركز أورام قنا.. ولا نقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".