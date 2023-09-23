روسيا وصربيا تشددان على ضرورة تنفيذ بريشتينا لالتزاماتها

وكالات

أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والصربى إفيتسا داتشيتش، خلال لقائهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة تنفيذ سلطات كوسوفو لالتزاماتها.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد، الجمعة، أن موسكو وبلجراد أكدتا التمسك بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 بشأن التسوية في كوسوفو.

وأضاف البيان أنه "تم التشديد على ضرورة تنفيذ بريشتينا لالتزاماتها بشكل كامل ودون أي مماطلة، بما في ذلك إنشاء تجمع للبلديات الصربية في كوسوفو، يمتلك صلاحيات تنفيذية واسعة".

وأشارت الخارجية الروسية كذلك إلى أن الوزيرين بحثا القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي، وأكدا "السعي المشترك إلى مواصلة التطوير الدينامي للعلاقات الروسية الصربية وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".