خادم الحرمين الشريفين يهنئ السعوديين باليوم الوطنى الـ93

وكالات

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المواطنين بذكرى اليوم الوطنى السعودى الـ93 التى تحل اليوم السبت.

وقال خادم الحرمين الشريفين في تغريدة عبر منصة “إكس” "في ذكرى اليوم الوطني، تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضيًا وحاضرًا وأبدًا. سائلين المولى سبحانه، أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا، وأن يديم علينا وحدتنا”.

وتحتفل السعودية، اليوم، باليوم الوطني لها الـ 93، حيث خرج الكثير من المواطنين إلى المنتزهات والأماكن العامة متوشحين باللون الأخضر، رافعين العلم السعودى، وحاملين عبارات (هى لنا دار).

وأقيمت عشرات الفعاليات والعروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية والتراثية والأعمال الحرفية، إضافةً إلى العروض الفلكلورية والألعاب الحركية، كما ضمت الفعاليات منصات تفاعلية مجهزة بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت للاحتفاء بتراث المملكة من خلال العروض الأدائية المستوحاة من التراث الشعبى لكل منطقة.