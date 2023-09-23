اليوم السابع
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خلال حملة مفاجأة..

جهاز البيئة فى الشرقية يضبط مصانع مخالفة بيئيا بالعاشر من رمضان.. صور

السبت، 23 سبتمبر 2023 02:14 م
جهاز البيئة فى الشرقية يضبط مصانع مخالفة بيئيا بالعاشر من رمضان.. صور جانب من المخلفات البيئية فى المصانع
كتبت منال العيسوى

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شن جهاز شئون البيئة فرع الشرقية حملة مفاجآة على المنشآت الصناعية بمدبنة العاشر من رمضان بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإدارة التفتيش البيئي والمخلفات الصلبة والخطرة بالفرع للتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات، ونسب الانبعاثات الكربونية الصادرة عن المنشآت والتأكد من عدم وجود انبعاثات تضر بالبيئة وصحة المواطنين، وتم تحرير محاضر مخالفة للمنشآت المخالفة.
 
ومن جانبه أكد الدكتور مجدي الحصرى رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية ومدن القناة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ،أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخلفات وتحرير عدد من المحاضرلأحد مصانع المنسوجات والصباغة تحت رقم (8452) أول العاشر من رمضان لسنة 2023، كما تم تحرير محضر آخر لشركة خرسانة تحت رقم (8453)  أول العاشر من رمضان لسنة 2023
 
وأوضح الحصرى  إن المخالفات التي رصدها من خلال الحملة ، انحصرت في عدم وجود سجلات للمخالفات الخطرة، وأيضا عدم وجود سجلات بيئية، إضافة الى عدم مطابقة غرفة تجميع المخلفات للاشتراطات البيئية، ووجود منشآت لا يتم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الصلبة داخلها، وعدم وجود غرفة مستقلة للمخلفات الصلبة، والبعض الآخر انتهت رخصة تداول المخلفات الخطرة الخاصة بالمنشآة.
خلال حملة التفتيش
خلال حملة التفتيش

احد المنشآت المخالفة
احد المنشآت المخالفة

جانب من منطقة المخالفات
جانب من منطقة المخالفات

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

 


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