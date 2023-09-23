جارديان: سجائر إلكترونية تحتوى على نيكوتين تباع على فى بريطانيا باعتبارها خالية

كتبت رباب فتحى

كشف تحقيق أجرته صحيفة "الجارديان" البريطانية إن السجائر الإلكترونية التي تباع على أمازون على أنها "خالية من النيكوتين" تحتوي على مادة تسبب الإدمان بشدة.

واختبرت الصحيفة سبعة منتجات من السوق عبر الإنترنت ذكرت على صفحات البائعين أنها لا تحتوي على النيكوتين، وتبين أن ستة منها تحتوي على المادة. وأوضحت الصحيفة أنه من غير القانوني في المملكة المتحدة بيع السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين على أنها "خالية من النيكوتين".

وأثار أحد المستهلكين مخاوف من أن السجائر الإلكترونية المُعلن عنها على أنها "خالية من النيكوتين" تحتوي بالفعل على المادة مع شركة أمازون عبر دردشة خدمة العملاء في يوليو ومرة أخرى في أغسطس، لكن أمازون طلبت من الشخص الاتصال بالبائع مباشرة.

ولم تكن ستة من هذه السجائر تحتوي على النيكوتين فحسب، بل كان لدى بعضها خزان سائل إلكتروني يتجاوز الحد القانوني وهو 2 مل.

وقامت أمازون الآن بإزالة المنتجات في انتظار التحقيق وقالت إنها ستتخذ إجراءات ضد أي بائعين خارجيين ينتهكون سياساتها.

وتم تنبيه صحيفة "الجارديان" إلى هذه المشكلة من قبل المستهلك، الذي يريد عدم الكشف عن هويته. وقال إنه كان يستخدم علبة مكونة من اثنين من أقلام الـ الفايب – السجائر الالكترونية- التي تستخدم لمرة واحدة، والتي ادعى أنها خالية من النيكوتين.

وقال: "لقد كنت أحاول الإقلاع عن التدخين الإلكتروني، لذا اشتريت منتجات خالية من النيكوتين. لقد اشتريتها حوالي 20 مرة وأنفقت عليها مئات الجنيهات."

وأضاف "عندما حصلت عليها لأول مرة كنت على يقين من أنها لا تحتوي على النيكوتين، لذلك اعتقدت أنني قد أقلعت عن [المادة]. ولكن عندما توقفت عن استخدام السجائر الإلكترونية، ظهرت لدي أعراض انسحاب. ولقد ألقيت نظرة على المراجعات وكان الكثير من الناس يقولون إن هذا المنتج يحتوي بالفعل على النيكوتين. وقال: "كانوا يقولون إن هذا احتيال".

وقامت صحيفة "الجارديان" باختبار سبعة منتجات ادعى المراجعون أنها تم وصفها بشكل خاطئ، وظهر منتج واحد فقط على أنه خالي من المواد الكيميائية المسببة للإدمان.