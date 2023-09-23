بيحسن مزاجك.. الضحك يوسع الحويصلات الهوائية بالرئتين ويضخ الأكسجين بالدم

كتبت أمل علام

كشف الدكتور مجدى بدران، استشارى أمراض الحساسية والمناعة، عن فوائد الحويصلات الهوائية بالرئتين، وفجر عن مفاجاة للضحك، فبالاضافة إلى فوائده الكثيرة فقد ثبت أن الضحك يساعد على توسيع الحويصلات الهوائية، وهذا يعني أن مساحة تبادل الأكسجين تزداد، ما يعنى دخول المزيد من الأكسجين إلى الرئتين والدم وبالتالي تقوى مناعتك ضد الأمراض ويزيداد تدفق الدم للشرايين، ويقدم فوائد الحويصلات الهوائية بالرئتين.

وقال، إن الحويصلات الهوائية بها وحدات خاصة بتبادل الغازات، فى الرئتين، حيث إن هناك حوالى 300 مليون حويصلة هواء في رئتي البالغين، وهي توفر حوالى 140 متر مربع مساحة سطحية لتبادل الغازات، الحويصلات الهوائية هي المسئولة عن الطبيعة الإسفنجية للرئة، يتم تبطين هذه الأكياس الهوائية بطبقة من الماء، للمساعدة في انتشار الغازات داخل الحويصلات الهوائية، ويتم إنتاج مادة خافضة للتوتر السطحي داخل الحويصلات الهوائية لتقليل التوتر السطحي بها، وهذا يمنع الحويصلات الهوائية من الانكماش عند الزفير.

وأضاف، أن الحويصلات الهوائية محاطة بشبكة غزيرة من الشعيرات الدموية، يبلغ سمك كل من الحويصلات الهوائية خلية واحدة فقط، مما يسمح بانتشار الغازات بسهولة.

تحتوي خلايا الدم الحمراء على جزيئات الهيموجلوبين المسؤولة عن حمل الأكسجين من الرئتين وتوزيعه على الخلايا فى جميع أنحاء الجسم، مؤكدًا إن براعم الحويصلات الهوائية تبدأ في التكوين فى فى الأسبوع الـ 18 للحمل، وفي حوالي الأسبوع 24 من الحمل، تتطور أكياس تنفسية صغيرة في نهاية القصيبات الهوائي، تستمر هذه الأكياس في التكاثر والتطور والنمو، لتكتمل الحويصلات الهوائية، بعد الولادة تستمر الحويصلات الهوائية فى التطور حتى بلوغ الثامنة من العمر.

أمراض الحويصلات الهوائية

تتميز أمراض الحويصلات الهوائية بامتلاء الحويصلات الهوائية بمواد تعوق التهوية وتبادل الغازات مثل:

1- غياب التوتر السطحي

غياب المواد اللازمة لخفض التوتر السطحى فى الرئتين مما يسبب انكماش الرئتين، وبدءًا من الأسبوع 24 يتم إنتاج مادة تغطي سطح الحويصلات الهوائية من الداخل وتقلل من التوتر السطحى داخلها وتبقيها منتقخة، وتمنع انكماشها عندما لا يكون هناك الكثير من الهواء في الرئتين عند الزفير.

لا يتم إنتاج كميات كافية من هذه المادة حتى الأسبوع 35 للحمل، ولهذا الأطفال الذين يولدون بعد ذلك الوقت لديهم احتمالية أعلى بكثير للتنفس والبقاء على قيد الحياة مقارنة بالأطفال المولودين قبله.

2- فيروس الإنفلونزا

قد تسبب العدوى بفيروس الإنفلونزا امتلاء الحويصلات الهوائية بالماء والقيح وتحلل الحواجز الموجودة بين الحويصلات الهوائية مما يقلل من كفاءة الحويصلات الهوائية فى عملية تبادل الغازات.

3- التهاب الحويصلات الهوائية التحسسي

الحساسية بالحويصلات الهوائية نتيجة الاستنشاق المتكرر للعوامل البيئية مثل الفطريات وسموم البكتيريا والأتربة والغبار الزراعي، والملوثات الجوية .

تسبب هذه العوامل، والتي توجد فى بعض البيئات المهنية، رد فعل تحسسي يكون فى الحويصلات الهوائية عكس ما يحدث فى الربو الشعبى الذى يحدث فى الشعب الهوائية.

4 - تدخين التبغ

التدخين يقوم ببتر الحويصلات الهوائية، حيث إن سموم التبغ تحلل الغشاء الرقيق للحويصلات الهوائية، وهذا يجعل الحويصلات الهوائية أقل كفاءة، مما يقلل من المساحة السطحية المتاحة لنقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ، مضيفا، لا يمكن عكس هذا الضرر، وبمجرد تلف الحويصلات الهوائية فإنها لا يمكن إصلاحها، وهذا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى مرض الانسداد الرئوي.

5 - الوذمة الرئوية

تنشأ الوذمة الرئوية بسبب امتلاء الحويصلات الهوائية بسائل مصلي (ماء)، مما يجعل التنفس صعبًا، عادة ما تظهر الوذمة الرئوية القلبية مع قصور القلب، قد تحدث الوذمة الرئوية بسبب أمراض أخرى غير القلب مثل :متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، الالتهاب الرئوي، الوذمة الرئوية الناتجة عن أدوية، تفاعل نقل الدم، معظم حالات الوذمة الرئوية غير القلبية ترجع إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

6- انتفاخ الرئة

مرض مزمن يتميز بالتضخم المفرط للحويصلات الهوائية نتيجة لانهيار جدران الحويصلات الهوائية، يؤدي إلى انخفاض في وظيفة الجهاز التنفسي وضيق التنفس، انتفاخ الرئة هو جزء من مجموعة من مشاكل مرض الانسداد الرئوي المزمن تسبب انسدادًا في تدفق الهواء وضيق التنفس. الحالتان الأكثر شيوعًا لمرض، الانسداد الرئوي المزمن هما التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة، يحدث انتفاخ الرئة ببطء شديد مع مرور الوقت نتيجة، التدخين وهو السبب الرئيسي، والتعرض لتلوث الهواء، مثل الأبخرة الكيميائية، والغبار، الأتربة في بيئة العمل.

7- نقص ألفا 1-أنتيتريبسين

يحدث نقص ألفا -1 أنتيتريبسين بسبب حدوث طفرات شفرة وراثية تتحكم فى صنع بروتين خاص يحمي الجسم من إنزيم قوي يسمى إيلاستاز العدلات. يتم إطلاق الإنزيم من خلايا الدم البيضاء لمحاربة العدوى، ولكنه يمكن أن يهاجم الأنسجة الطبيعية وخاصةً الرئتين، وبدون تواجد ألفا 1 - أنتيتريبسين بكميات كافية فإن الإنزيم يدمر الحويصلات الهوائية ويسبب أمراض الرئة.

نصائح للحفاظ على ترسانة قوية من الحويصلات الهوائية:

-ممارسة الرياضة بانتظام.

-عدم التدخين والبعد عن أماكن المدخنين.

-التفاؤل، واعتبار الضحك رياضة تفيد الحويصلات الهوائية.

-تعلم التنفس العميق.

-النوم المبكر وفى الظلام ولمدة 8 ساعات.

-تهوية المنازل وأماكن العمل بفتح النوافذ والأبواب، لتجديد الهواء.

البعد عن الأماكن التى تمتلأ بالهواء الملوث

-شرب ماء بوفرة للحصول على الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون، تحتاج الحويصلات الهوائية إلى الترطيب وشرب كمية كافية من الماء، وبالتالي يؤثر ذلك على مستويات الأكسجين.

-تناول أغذية متوازنة فى الكم والنوع، خاصة

الأطعمة الغنية بالحديد واللحوم والدجاج والبقول .

يساهم فيتامين ( أ) فى تطوير الحويصلات الهوائية.

مصادر فيتامين" أ" الطبيعية هى

الرضاعة الطبيعية، البيض، اللبن، الكبدة، الجزر، البقدونس، البطاطا، السبانخ، البروكلى، البنجر، الطماطم، الفلفل الرومى، البسلة، المانجو، الكانتالوب، المشمش، البرتقال، الخوخ، الباباي.

- التطعيم ضد الإنفلونزا سنوياً

-التطعيم ضد كورونا خاصة للمسنين وذوى الأمراض المزمنة.

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