اليوم السابع
Ads
السبت، 23 سبتمبر 2023 10:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الهلال الأحمر المصرى: وفرنا مواد غذائية وخيام وملابس وأحذية لمصابى درنة بليبيا

السبت، 23 سبتمبر 2023 09:41 م
الهلال الأحمر المصرى: وفرنا مواد غذائية وخيام وملابس وأحذية لمصابى درنة بليبيا الهلال الأحمر المصرى
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحدث لطفى غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصرى، عن تقديم العون للشعب الليبى فى مصابهم بعد إعصار دانيال قائلا:"وصلنا المساعدات لليبيا بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبى، ووضعنا استعدادنا للكارثة والتعامل مع الجثث والضحايا، بالتنسيق مع أجهزة الدولة ووزارة التضامن".
 
وأضاف لطفى غيث خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أنه تم توفير مواد غذائية وخيام لمن انهارت منازلهم، حفاظا على كرامة المواطن الليبى، كما وفرنا ملابس وأحذية لمصابى أهالى درنة، ونحن مع تواصل دائم معهم.
 
أوضح لطفى غيث، أن الوضع فى ليبيا كارثى وأكبر من قدرة أى أحد، وعنصر سيناريو الكارثة صعب، وبفضل الله القوات المسلحة المصرية لديها فرق إنقاذ مهرة تعمل على عودة الجثامين لأهلها.
 
 
 

ليبيا

اعصار دانيال

درنة

الهلال الأحمر الليبى

الهلال الاحمر المصرى



الموضوعات المتعلقة

دور بارز لفرق الإنقاذ المصرية فى ليبيا.. ليبيون يشيدون بدور مصر الداعم لها فى كارثة "دانيال".. المسمارى: مصر السند والداعم الأول للعرب.. "الهلال الأحمر بدرنة": القاهرة أول من أرسلت مساعدات بحرا وبرا وجوا

السبت، 23 سبتمبر 2023 05:32 م

الهلال الأحمر الليبى: الكارثة فوق إمكانيات الدولة ودعم مصر خفف من معاناة المصابين

الأحد، 17 سبتمبر 2023 10:15 م

تفاقم خسائر ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. مدير المركز الليبي لأبحاث المناخ: 30% من درنة استوت بالأرض ونُقلت للشواطئ.. الإسعاف: تسخير كل الإمكانيات لخدمة جهود الإنقاذ.. الهلال الأحمر: 200 طن من الاحتياجات الإغاثية

الخميس، 14 سبتمبر 2023 11:55 م

الهلال الأحمر الليبى: ارتفاع عدد ضحايا إعصار دانيال بمدينة درنة إلى 11300 قتيل

الخميس، 14 سبتمبر 2023 10:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة