السجن 5 سنوات لشقيقين تسببا في عاهة لشقيقهم الثالث بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافى، رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار الحسيني أحمد عطا، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير الجنايات ياسر أحمد متولي ، بمعاقبة شقيقين ،بالسجن 5 سنوات غيابيا ، والزمتهم بالمصاريف الجنائية ، لاتهامهم بضرب شقيقهم والتسبب له في عاهة مستديمة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 2550 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان ، يفيد بقيام المتهمان بضرب المجني عليه وإصابته بعاهة مستديمة، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان ، الي قيام كل من " ص. س.غ " عاطل و" ص.س .غ" عامل ، طلب من المجني عليه شقيقهم " ح.س.غ" عامل زراعي ، حال تواجده بمسكنه النزول ، وفاجئاه بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته التي نتج عنها عاهة مستديمة في الكاحل الايمن مستخدمين عصا خشبية وذلك علي اثر خلافات عائلية بينهما ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وتبين من تقرير الطب الشرعي ، إصابة المجني عليه بالكاحل الأيمن ذات طبيعة راضية تنشأ عن المصادمه بجسم صلب ايا كان نوعها ويجوز حدوثها وفق التصور الوارد للواقعة والتي نشأت عنها عاهة مستديمة تمثلت في تحديد نهاية المفصل بلغت نسبتها 5% ،وقررت النيابة إحالة المتهمان الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.