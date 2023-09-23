السجن 10 سنوات لعامل تعدى على طالبة فى الاسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب، بمعاقبة المتهم " س.ال.ا" بالسجن لمدة 10 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدى وهتك عرض طفلة بغير قوة أو تهديد .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 19106 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ والد المجني عليها، لقيام المتهم بالتعدى علي نجلته بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، إنه على غثر علاقة عاطفية بين المتهم " س.ال.ا" عامل في جمع البلاستيك ، وبين المجني عليها " ص.س.م" 16 سنه طالبة، علي مدار 5 سنوات، وتقدم المتهم لأهليتها بطلب خطبتها أكثر من مرة ولم يتم إجابة طلبة إلا أنهما تقابلا سويا عدة مرات علي مدار 4 أشهر، وتعدى عليها بدون قوة أو إكراه، وقامت بإبلاغ أهليتها ، وتوجهوا إلي قسم شرطة الدخيلة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وباستجواب المتهم في التحقيقات أقر بوجود علاقة عاطفية بينه وبين المجني عليها، وقررت النيابة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.



