الحكومة: ترسية محطتين أو ثلاث لتحلية المياه قبل نهاية سبتمبر

كتب هانى الحوتى

تستهدف الحكومة، ترسية محطتين أو ثلاث لتحلية المياه لمستثمرين استراتيجيين قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك ضمن خطة الدولة لزيادة عدد محطات تحلية المياه للوصول إلى 10 ملايين متر مكعب مياه محلاة يوميًا بحلول عام 2050، وفقًا لتقرير حكومي.

وتمتلك مصر 99 محطة تحلية بطاقة إجمالية 1.21 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ 11 محطة تحلية بطاقة إجمالية 228 ألف م3/يوم ليصل إجمالي الطاقة للمحطات التي تم وجارٍ تنفيذها إلى 1.44 مليون م3/يوم.

وللوصول إلى مستهدف 10 ملايين م3/يوم من المياه المحلاة، تنفذ الحكومة خطة استراتيجية للتحلية، والتي تم إعدادها لتغطية الاحتياجات المطلوبة بالمحافظات الساحلية حتى عام 2050 بطاقة إجمالية حوالي 8.85 مليون م3/يوم، من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبالفعل تم الانتهاء من تأهيل 17 تحالفًا محليًا وعالميًاَ تجهيزًا لبدء أعمال التنفيذ بمحطات التحلية ضمن الخطة.

وستنفذ الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه على 6 خطط خمسية حتى عام 2050، وجرى تخصيص 8 قطع أراضٍ لتنفيذ مشروعات محطات تحلية بإجمالي طاقة 804 آلاف م3/يوم، من بين 21 مشروعا رئيسيًا بالأسبقية الأولى سيتم تنفيذها في 10 محافظات، بإجمالي طاقة 3.4 مليون م3/يوم.

وسيتم تنفيذ 21 مشروعًا رئيسيًا بالأسبقية الأولى في 10 محافظات، بإجمالي طاقة 3.4 مليون م3/يوم، موزعة بين تنفيذ 4 مشروعات رئيسية لتحلية مياه البحر بمحافظة مطروح بطاقة 335 ألف م3/يوم، بالحمام، والضبعة، والعلمين، وشرق رأس الحكمة، و4 مشروعات بمحافظة البحر الأحمر بإجمالي طاقة 85 ألف م3/يوم، في رأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم.

وفي محافظة جنوب سيناء تنفيذ مشروع رئيسي في رأس سدر، بطاقة 70 ألف م3/يوم، وكذا مشروعين في محافظة الإسماعيلية، بطاقة مليون م3/يوم، بفايد وشرق الإسماعيلية، ومشروع بغرب بورسعيد بطاقة 466 ألف م3/يوم، ومشروع بمدينة السويس بطاقة 409 ألف م3/يوم، ومشروع بجمصة بالدقهلية بطاقة 35 ألف م3/يوم، ومشروعين بمحافظة البحيرة، بطاقة 455 الف م3/يوم، برشيد وإدكو.

وفي محافظة كفر الشيخ ينفذ مشروع بالحامول بطاقة 30 ألف م3/يوم، و 4 مشروعات بمحافظة الإسكندرية بإجمالي طاقة 465 الف م3/يوم في شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية وأبو قير ورأس التين.