الجيزة تستعد لاستقبال العام الدراسى.. 4883 ديسك لدعم احتياجات المدارس

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذي سوف يشهد دخول حوالي 3 ملايين طالب بمدارس المحافظة، وذلك بإنشاء مدارس جديدة وتطوير وتوسعة المدارس القائمة وإجراء أعمال الصيانة للديسك المدرسي ووسائل التعلم والإنارة ودورات المياه، وكل ما يخص العملية التعليمية لتوفير سبل الراحه للطلاب والمعلمين.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اتخاذ العديد من الخطوات لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتي جاء على رأسها:

-دخول 28 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 362 مليون جنيه، وتضم 699 فصلا دراسياً.

-الانتهاء من إجراء 125 مشروع صيانة شاملة لمدارس بتكلفة 347 مليون جنيه.

-تكليف مدير مديرية التربية والتعليم باستغلال بعض المكاتب الإدارية كفصول تعليمية لتقليل الكثافات داخل الفصول.

-دعم احتياجات المدارس بحوالي 2000 ديسك مدرسي جارٍ توزيعها من خلال هيئة الأبنية التعليمية بالإضافة إلى 2883 ديسك مدرسي إضافي من مدارس التعليم الفني يتم توزيعها من خلال مديرية التربية والتعليم لسد أي احتياجات طارئة للمدارس ذات الكثافات الطلابية العالية.

-استمرار المرور الميداني لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات التي تم تنفيذها بكافة المدارس من الخارج والداخل من أعمال الإنارة ودورات المياه والنوافذ والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافة العامة مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق وخزانات المياه.

-منع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولاً بأول بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبمتابعة جهود هيئة النظافة والتجميل والخاصة بتفريغ صناديق القمامة من داخل المدارس وبمحيطها بصفة يومية، منعا لتراكم المخلفات حرصا على صحة وسلامة الطلاب.

-اعتماد جدول لدخول الصفوف الدراسية تدريجياً في الأسبوع الأول لتلاشي حدوث تداخل بين المراحل التعليمية، وذلك على النحو التالي:

-يوم الأحد 1 / 10 بدء دخول الصفوف الأول الابتدائي والأول الاعدادى والأول الثانوى، يوم الاثنين 2/10 الصفوف الثانى الابتدائي والثانى الاعدادى والثانى الثانوى، ويوم الثلاثاء 3/10 دخول الصفوف الثالث الابتدائي والثالث الاعدادى والثالث الثانوي، ويوم الاربعاء 4 /10 الصف الرابع الابتدائى، ويوم الخميس 5/10 الصفوف الخامس الابتدائي والسادس الابتدائي، وذلك مع تواجد كافة الصفوف الدراسية السابق ذكرها بانتظام يوميا بعد دخولها.