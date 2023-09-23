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التعليم: الفصل مدة لا تجاوز أسبوعا للطالب حال ارتكابه عنفا لفظيا ضد زملائه

السبت، 23 سبتمبر 2023 10:08 ص
التعليم: الفصل مدة لا تجاوز أسبوعا للطالب حال ارتكابه عنفا لفظيا ضد زملائه وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للفريق أن لائحة الانضباط المدرسى حددت عقوبة الطالب في حالة العنف اللفظي ضد زملائه الطلاب، كالتالى: 
 
 
 
_ المعالجة الأولى : التوجيه والإرشاد من قبل المعلم
والإخصائي الاجتماعي، ودمج الطالب في الأنشطة
المدرسية، وفق ميوله، ورغباته.
 
 
 _ المعالجة الثانية : مقابلة الطالب من قبل الإخصائي
الاجتماعي لبحث أسباب المشكلة، والتنبيه عليه بعدم التكرار، و تحويل الطالب إلى الإخصائي النفسي متى استدعي الأمر ذلك،و استدعاء ولى أمر الطالب، وأخذ تعهد كتابي عليه بعدم التكرار، في حالة تكرار المخالفة يعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية، للنظر في فصله مدة لا تجاوز ثلاثة أيام،مع إخطار ولي الأمر.
 
 
 
_ المعالجة الثالثة : عند تكرار المخالفة يعرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية؛ للنظر في خصم 10% من درجة السلوك، أو فصله مدة لا تجاوز أسبوعا، وفقا لشدة السلوك، مع إخطار ولي الأمر، وتحويله إلى مكتـب الخدمة الإجتماعية المدرسية بالإدارة التعليمية، يأتى ذلك فى  إطار استعدادا للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى.

التربية والتعليم

الزى المدرسى

لائحة الانضباط المدرسى

عقوبة عدم الالتزام بالزى المدرسى

اخبار مصر القرار الوزارى رقم 187 بشأن لائحة الانضباط المدرسى



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