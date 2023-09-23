اعترفات مزور بالمقطم: زورت كارنيهات ومفردات مرتب لأشخاص للنصب على البنوك

كتب سليم على

أدلى شخص باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حول اتهامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك، لافتا إلى أنه يمارس عمليات التزوير منذ فترة كبيرة حتى احترفها.

وأضاف خلال التحقيقات، أنه لجأ لطرق احتيالية جديدة للنصب على البنوك من خلال تزوير كارنيهات وشهادات مفردات مرتب منسوبة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة ومخاطبة شركات التمويل على موقعها الإلكترونى برفع المستندات المزورة حتى يتمكن من إدخال الغش والتدليس عليها، كونه ذو ملاءة مالية طالباً الحصول على قروض شخصية أو بطاقات ائتمان شرائية أو شراء منتجات تجارية بقصد الاستيلاء على أموال تلك الشركات .

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة تزوير محررات رسمية والنصب بالمخالفة لأحكام القانون.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لتزويره المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، وعثر بحوزته على الأجهزة المستخدمة فى عمليات التزوير (جهاز حاسب آلى "لاب توب" بمشتملاته – طابعة – هاتف محمول) بفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .