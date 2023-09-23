اختار الجار قبل الدار.. اعترافات عاطل سرق شقة جارته الممرضة فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطل تم القبض عليه لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة جارته في بولاق الدكرور، عن تفاصيل ارتكابه الجريمة، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه استغل غياب المقيمين بالشقة وتسلل إليها، خاصة بعد ما تأكد من مغادرة مالكة الشقة لها، وتوجهها لعملها.

وأضاف أنه تمكن من دخول الشقة، وفتش في محتوياتها، حتى عثر على مشغولات ذهبية استولى عليها، وغادر الشقة، وأرشد المتهم عن المسروقات، وذكر أنه كان يستعد لبيعها.

واستمع رجال المباحث لأقوال مقدمة البلاغ، وذكرت أنها تعمل ممرضة، وعقب عودتها من عملها، فوجئت بآثار بعثرة بمحتويات شقتها، واكتشفت سرقة مشغولاتها الذهبية، التى تحتفظ بها بإحدى الغرف.

ووجهت مقدمة البلاغ اتهاما للعاطل مرتكب السرقة، وذكرت أنه يقيم بالعقار، ويعلم مواعيد توجهها لعملها، وخلو الشقة من المقيمين بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من (ممرضة) أنه حال عودتها لشقتها الكائنة بدائرة القسم إكتشفت سرقة (بعض المشغولات الذهبية).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بالعقار محل البلاغ).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بمشاهدته للمبلغة حال توجهها لعملها فاختمر فـى ذهنه سرقتها فصعد لشقتها وقام بالدلوف لداخلها واستولى على المسروقات، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات، وتحرر محضرا بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.