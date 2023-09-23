إزالة فورية لـ21 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى المنوفية

وتواصل مديرية الزراعة جهودها الميداني في متابعة ورصد أية تعديات مخالفة للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص، حيث أشار المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة إلى أن حماية الأراضي بالمديرية وبالتعاون الكامل مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية قامت بإزالة 21 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمساحة إجمالية 9 قراريط و5 أسهم، وذلك خلال الفترة من 10 وحتى 23 سبتمبر الجارى.

وتنوعت تلك الإزالات ما بين حالتين تعدى بمركز أشمون بمساحة 12 سهما، و9 حالات تعدى بالباجور بمساحة 3 قراريط، و3 حالات ببركة السبع بمساحة 2 قيراط و8 أسهم، وكذا إزالة حالة تعدى بمركز شبين الكوم بمساحة 7 أسهم، و5 حالات تعدي بمنوف بمساحة 2 قيراط و14 سهما، وحالة إصلاح زراعي بمساحة 12 سهما، مؤكدا على الاستمرار فى تحرير محاضر تبوير للحالات التى تم تنفيذ الإزالة ومازالت بها أنقاض ولم تعود لطبيعتها الزراعية وذلك لضمان تعظيم الرقعة الزراعية والاستفادة منها لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية وتنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات جديدة في المهد، مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة .