أوقاف شمال سيناء تستعد لإطلاق مبادرة "سكن ومودة".. اعرف التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

قال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، إنه سيتم بالتعاون المشترك بين الأوقاف والصحة والسكان في التوعية الأسرية والسكانية، والقضايا المجتمعية، تنفيذ فعاليات مبادرة "سكن ومودة"، بمشاركة مائة إمام من أئمة أوقاف شمال سيناء بقاعة مسجد النصر بالعريش وذلك يومى الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين.

وأضاف أنه تم تنظيم الدورة التدريبية العمال المرشحين للعمل بمساجد أوقاف شمال سيناء، وعقدت بقاعة مناسبات مسجد النصر بالعريش ، بمقر مديرية أوقاف شمال سيناء، ودار الحديث بالمحاضرات حول "شرح مهام عملهم بالمساجد" وبعض الأساسيات، كالتدريب على استخدام أدوات الإطفاء ونحو ذلك مما تتطلبه طبيعة عملهم.

وأشار إلى أنه شاركت مديرية أوقاف شمال سيناء مديرية الشباب والرياضة الاحتفال بذكرى قدوم المولد النبوي الشريف بندوة دينية عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقيمت بمركز شباب المساعيد، حاضر فى الندوة الشيخ محمد الكيلاني إمام وخطيب مسجد المجمع الاسلامي بالمساعيد ، وخلالها أكد أنّ مولد الهادي البشير محمد ﷺ كان أمر فارقًا فى تاريخ الإنسانية ونقطة تحول من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، و من ذُلّ العبودية إلى عهدالحرية و السَّلام.

وشهدت شمال سيناء خلال الأسابيع الأخيرة نشاط ملحوظ للقوافل دعوية مشتركة بشمال سيناء بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية تؤدي رسالتها وسط إشادة وإقبال كبيرمن الأهالى.

والتقى علماء الأزهر والأوقاف خلال جولاتهم بالأهالى من كل الأعمار فى ندوات وحلقات عقدت فى المساجد ومجالس العائلات ومراكز الشباب.

وقال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، إن هذه القوافل تأتى فى في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، و الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.