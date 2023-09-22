مصرع شقيقين انهارت عليهم حفرة أثناء التنقيب عن الأثار أسفل منزلهم بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، مصرع شقيقين أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار، وذلك بسبب حدوث هبوط أرضي بالعقار المكون من 5 طوابق نتيجة التنقيب والبحث عن آثار، جرى نقل الجثتين لمشرحة المستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب معاينة محل الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخصين داخل منزل مكون من 5 طوابق خلال التنقيب عن الآثار، بـشارع مستشفى الحياة التابع لمنطقة الجبل الأصفر في محافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة كل من "سلامة ف ي"، 37 سنة، و"مشهور ف ي"، 46 سنة، وجرى نقلهما للمستشفى بمحافظة القليوبية، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.