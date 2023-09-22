محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجد الأربعين بمركز السنبلاوين

الدقهلية شريف الديب

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، صباح اليوم الجمعة الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، بديوان عام مجلس ومدينة السنبلاوين، في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح مسجد الاربعين بقرية ميت غراب مركز ومدينة السنبلاوين .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، وأعضاء مجلس النواب عن مركز ومدين السنبلاوين النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، والنائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، والنائب محمد السعيد ، والنائب اسامة عبد العاطى ، والنائب محمد عبد المعطي ، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين .

وشهد " المحافظ " و "وزير الأوقاف " استلام وتسلم الدفعه الدفعة 35 من لحوم صكوك الاضاحي بإجمالي 3 طن ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتي الآن 82 طن علي الأسر الأولي بالرعاية تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي .

وأكد " وزير الأوقاف " علي أنه سيتم ايصال صكوك الاضاحي الي مستحقيه بكل عزه وكرامه في منازلهم وممنوع نهائيا تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .

وثمن " المحافظ " جهود وزارة الأوقاف من خلال توزيع صكوك الاضاحي وإطعام الطعام والسلع الغذائية المتنوعه علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية .





