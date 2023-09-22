اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجد الأربعين بمركز السنبلاوين

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 01:24 م
محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجد الأربعين بمركز السنبلاوين جانب من اللقاء
الدقهلية شريف الديب

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استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الجمعة الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، بديوان عام مجلس ومدينة السنبلاوين، في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح مسجد الاربعين بقرية ميت غراب مركز ومدينة السنبلاوين .
 
جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، وأعضاء مجلس النواب عن مركز ومدين السنبلاوين النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، والنائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، والنائب محمد السعيد ، والنائب اسامة عبد العاطى ، والنائب محمد عبد المعطي ، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين .
 
 وشهد " المحافظ " و "وزير الأوقاف " استلام وتسلم الدفعه الدفعة 35 من لحوم صكوك الاضاحي بإجمالي 3 طن ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتي الآن 82 طن علي الأسر الأولي بالرعاية تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي .
 
وأكد " وزير الأوقاف " علي أنه سيتم ايصال صكوك الاضاحي الي مستحقيه بكل عزه وكرامه في منازلهم وممنوع نهائيا تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .
 
وثمن " المحافظ " جهود وزارة الأوقاف من خلال توزيع صكوك الاضاحي وإطعام الطعام والسلع الغذائية المتنوعه علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية .
 
 
 
 
 


 

 


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