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كيفية استخراج شهادة الميلاد بالتليفون من منزلك

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 06:30 ص
كيفية استخراج شهادة الميلاد بالتليفون من منزلك قطاع الأحوال المدنية بالداخلية - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

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تطور كبير تشهده المواقع الشرطية الخدمية، حيث أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين استخراج بعض الوثائق والمستندات تليفونيا، حيث أتاح قطاع الأحوال المدنية بالداخلية للمواطنين الحصول على شهادات الميلاد عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15340، وتوصيلها حتى المنزل، فى إطار التيسيرات المقدمة للمواطنين بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
 
وتشهد الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ثورة تطوير بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وسرعة استخراج الأوراق الثبوتية.
 
جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد"، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

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اليوم السابع بلس



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