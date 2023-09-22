اليوم السابع
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كاتب أمريكى يتوقع سيناريو انتهاء الأزمة الأوكرانية

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 03:49 م
كاتب أمريكى يتوقع سيناريو انتهاء الأزمة الأوكرانية الحرب فى اوكرانيا
أحمد علوى

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قال الكاتب الأمريكي جاكسون هينكل في مقابلة مع RT، إن روسيا ستكون قادرة على ضم الأراضي الأوكرانية الممتدة من خاركوف وصولا إلى أوديسا.

وأضاف هينكل "آمل أن تتمكن روسيا بقيادة رئيسها فلاديمير بوتين من السيطرة على أوكرانيا حتى آخر بوصة مربعة، وآمل أن يأخذوا كل شيء ويحرروها من النازيين وكل ما يحدث هناك".

وتابع: "أعتقد أن بولندا قد تتحرك للسيطرة على أراضي غرب أوكرانيا بإذن من الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن سيطرة روسيا وضمها لكامل الأراضي الأوكرانية سيكون مفيدا للشعب الأوكراني نفسه.

وخلص هينكل بالقول: "يبدو لي أن أقل ما سنراه في المرحلة القادمة هو استيلاء روسيا على الأراضي الأوكرانية بدءا من خاركوف وصولا إلى أوديسا".

 


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