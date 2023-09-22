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على الدين هلال: تعليق جلسات الحوار الوطنى أمر طبيعى فى ظل وجود انتخابات

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 10:11 م
على الدين هلال: تعليق جلسات الحوار الوطنى أمر طبيعى فى ظل وجود انتخابات الدكتور علي الدين هلال المفكر السياسي
ماجد تمراز

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قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، إن البيان الخاص بتعليق جلسات الحوار الوطني، كان متوقعا وطبيعيا، وكان من الغريب أن يستمر الحوار في وقت تجري فيه انتخابات، بين أكثر من مرشح، وتناقش وطرح لأفكار مختلفة.
 
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي ضياء رشوان ببرنامج "مصر جديدة" الذي يذاع على قناة "ETC": "كان جوهر الحوار في إطار المحور السياسي، ميزته أن الجميع يتلقي حول موضوع من الموضوعات، وكل له رأي فيه، في المبدأ والقانون وكيفية تطويره، لا نناقش أحداث طارئة أو قضايا جارية، بل نناقش الإطار القانوني والتنظيمي الأفضل لبلادنا، في حرية تداول المعلومات والأحزاب السياسية ولجنة سئون الأحزاب وغيرهم".
 
وقال: "لكي تجري حوارا، تحتاج لنوع من الهدوء السياسي، بدون أي توتر، لأن كل شخص يقول رأيه دون منتصر أو مهزوم، بل أنك تكون في قلب الانتخابات، وكما نرجو للانتخابات بأن يكون فيها تعددية تنافسية، والكل يريد أن يظهر أفضل ما لديه، ولا بأس في ذلك".
 
وتابع: "الحوار هو عملية البحث عن المساحات المشتركة أو التوافقات الممكنة، بعكس الانتخابات، فكل مرشح وأنصاره يريد أن يقنع الشعب والمواطنين أننا الأفضل ونريد الأصوات، الأمر يعد مزاج نفسي مختلف".

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