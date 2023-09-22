ضغطك واطى.. أطعمة ترفع الضغط وتناسب حالتك

كتبت مروة محمود الياس

الضغط المنخفض مشكلة يعاني منها الكثيرون، فهو يتسبب في الكثير من الأعراض المرضية منها، اضطراب الوعى والدوخة والدوار، وعدم وضوح الرؤية والتشويش العام، خالة من الرغبة فى الإغماء وقد يحدث فعلاً، ولكن تطور الحالة قد يتسبب فى حدوث سكتة دماغية، أو على المدي الطويل قد يتسبب الأمر فى حدوث مشكلة قلبية.

فى تقرير نشر بموقع manhattan cardiology فإن ضغط الدم المنخفض يمكن مساعدته من خلال بعض الأطعمة والمشروبات فترتفع نسبته:

شرب الكثير من المياه على مدار اليوم، فالمياه تساعد على معادلة ضغط الدم ولا تجعل هناك مشكلة تتعلق به، تساعد أيضا على تعزيز عمل وظائف الجسم كافة، وخلال الطقس الحار لابد من زيادة كميات المياه التى يجب تناولها

الأطعمة المالحة أحد أهم الخيارات التى تساعد على زيادة نسبة ضغط الدم، فهناك الجبن المالح إضافة إلى الزيتون والتونة أيضا

شرب المشروبات التى تحتوى علي نسبة من الكافيين تساعد بشكل مؤقت على زيادة ضغط الدم، الشاى والقهوة من أهم المشروبات التى تساعد على رفع الضغط وتقلل من مشكلة انخفاض ضغط الدم واعراضه المرضية وتعزز فكرة الإنتباه والاستيقاظ

اتباع نظام غذائى قليل الكربوهيدرات يساعد هؤلاء المرضى اللذين يعانون من مشكلة بضغط الدم

حمض الفوليك أحد أهم الأحماض التى تفيد فى حالة ضغط الدم المنخفض، وتساعد على زيادته، ومن أفضل الأطعمة التى تحتوى على حمض الفوليك العدس والحمص والكبد والقرنبيط والهليون

النظام الغذائى والحياتى هام جدا فى مواجهة ضغط الدم، والتخلص من انخفاض ضغط الدم واعراضه المرضية المستمرة التى تعرقل حياة صاحبها، كالتشوش فى الرؤية والوعى، والتشويش فى الإدراك والفهم، والشعور بالخمول والأغماء والضعف العام.