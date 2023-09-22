اليوم السابع
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الجمعة، 22 سبتمبر 2023 02:09 م
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ضعف المياه عن قرى دنديل والحمام ومركز أهناسيا لتطهير محطة المعصرة ببنى سويف

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 01:19 م
ضعف المياه عن قرى دنديل والحمام ومركز أهناسيا لتطهير محطة المعصرة ببنى سويف مياة الشرب
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر ضعف المياه عن مركز ومدينة اهناسيا وقريتي دنديل والحمام بمركز ناصر ، وذلك لمدة ساعتين من 8 صباحاً حتى 10 صباحاً ، وعلى مدار 3 أيام ( السبت ، الأحد والاثنين 23،24،25 سبتمبر الجاري) ، وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية اللازمة بمحطة مياه المعصرة القديمة بمركز اهناسيا.
 
وإذ تتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، فإنها تناشد المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.
 
 
 

 


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