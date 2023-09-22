صورة اليوم.. سياح العالم بالحجاب والجلباب فى الأقصر خلال زيارتهم لمسجد أبو الحجاج

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، زيارات سياحية مميزة من سياح العالم للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة، ومن أبرز المواقع التى يزورها السياح معبد الأقصر ومسجد سيدى أبو الحجاج الأقصرى، والذي يعتبر أحد أقدم المساجد التراثية والمبنى فوق جدران معبد الأقصر منذ عشرات السنين.

وفي هذا الصدد حصل "اليوم السابع" على صورة لفوج سياحى من الأجانب، وهم يرتدون الجلباب الصعيدي والحجاب خلال زيارتهم لمسجد سيدى أبو الحجاج الأقصر، المعلم الدينى الأبرز بجوار معابد الأقصر، حيث حصل المسجد مؤخراً على خطوة جديدة لدعم بدخوله ضمن الإعتماد وضمان الجودة بقرار من وزارة الأوقاف، ويعود تاريخ بناء المسجد إلى عام 658هـ، الموافق 1286م، وقد بنى بساحة معبد الأقصر على نسق المساجد الفاطمية القديمة، ليزاحم تماثيل رمسيس الثاني أحد أعظم الملوك الرعامسة، الذي ينسب إليه إنشاء معبد الأقصر، ويقف شاهدًا على 3 حضارات إنسانية، حيث يخترق بطابعه الإسلامي بهو معبد الأقصر الذي يحتوي على الكثير من مظاهر الحضارة الفرعونية من أعمدة وتماثيل ونقوش ورسومات لا تزال حية على جدران المعبد، والذى يضم أيضا بالإضافة إلى المسجد بقايا كنيسة قبطية قديمة طمرت تحت مبنى المسجد الذي يرتفع فوق سطح أرض المعبد بأكثر من 10 أمتار.

ويقول الشيخ مبارك على إمام مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصرى، إنه كان قد تم تسجيل مسجد أبو الحجاج الأقصرى، ‏كأثر‏ ‏إسلامى ‏فى 21 يونيو 2007، وهو عبارة عن ساحة مربعة الشكل، مغطاة بقبو ومدخله الرئيسي يقع بالجهة الغربية جرت له عمارات كثيرة في العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية والحديثة، وهو مشيد على الجهة الشمالية الشرقية لمعبد الأقصر، ويبلغ ارتفاع مدخله 12 مترًا، ويخلو من الزخارف الهندسية والنباتية واللوحات الخطية المعروفة في العمارة الإسلامية.

ويضيف الشيخ مبارك على، لـ"اليوم السابع"، أنه قد شهد مسجد العارف بالله أبو الحجاج الأقصري فى 2019، أكبر خطة دعم وتطوير في تاريخه خلال الفترة الماضية، حيث إنه تم الانتهاء تماماً من خطة مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم لتجديد وتطوير المسجد الذي يعتبر الأشهر والأقدم بمحافظة الأقصر، لخدمة رواده من الأهالى على مدار الساعة بجانب الأفواج السياحية التي تزور المعبد خلال الموسم السياحى الشتوى ضمن زيارة معبد الأقصر، نظراً لقيمة المسجد التاريخية وجدرانه الفرعونية، موضحاً أن الضريح بالمسجد يتميز بطابع خاص، حيث أنه يحتوى على أعمدة أثرية ويضم أجزاءً من معبد الأقصر، الأمر الذى جعل ضمه لوزارة الآثار أمرا حتميا، ويستقبل ضريح أبو الحجاج بالأقصر، بشكل يومى الآلاف من المواطنين، الذين يقومون بتوزيع الخبز الصغير والأرز باللبن والتمر على مريديه، كما تقصده العروس قبل زفافها لطلب البركة بأهل الله الصالحين، ويتميز المسجد والضريح الذي مضى على بنائه أكثر من 8 قرون، بشكله الفريد وتوسطه لكتلة أثرية فريدة يقصدها السياح من مختلف البلدان جعله يخطف أنظار السياح القاصدين لزيارة معبد الأقصر، وتحول لدى الكثير منهم إلى فقرة رئيسية ضمن برامجهم لزيارة آثار مدينة الأقصر، حيث أنه قيمة تاريخية وأثرية تخطف عيون الوافدين إلى معبد الأقصر، للبحث فى تاريخ هذا المسجد والسبب وراء وجوده فى أحضان معبد الأقصر بهذا الشكل.