رياضة كفر الشيخ تشارك اللقاء الختامى لدورى الأسرة المصرية بشرم الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشارك مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فاعليات ختام دورى الأسرة المصرية، تحت شعار "أسرتنا قد التحدى" بثلاثة أسر والمقام بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، بمشاركة الأسر الفائزة بالمراكز الأولى بالدوري من 16 محافظة، تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن دورى الأسرة المصرية يهدف إلى زيادة الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني، والتأكيد على الدور الرئيسي للأسر في توجيه الأبناء لممارسة الرياضة والمداومة عليها، مشيراً إلى استمرار فاعليات اللقاء الختامي غداً الجمعة ويشمل العديد من المسابقات بين الأسر المشاركة من 16 محافظة وتسليم الجوائز للأسر الفائزة وذلك بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و الدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

تشاركت الأسر الصاعدة من محافظة كفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، والدكتور محمد شاكر، مشرف الدورى، يصاحب الأسر الصاعدة من كفر الشيخ هبة أبو العز مشرف الوفد المشارك، الدورى ضمن سلسلة من البرامج التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة ضمن الدور التنموى للوزارة بالمجتمع.