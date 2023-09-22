اليوم السابع
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الجمعة، 22 سبتمبر 2023 08:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس رومانيا يشدد على ضرورة انتصار أوكرانيا على روسيا لضمان الأمن

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 07:39 م
رئيس رومانيا يشدد على ضرورة انتصار أوكرانيا على روسيا لضمان الأمن كلاوس يوهانيس
أ ش أ

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 شدد الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس على أن انتصار أوكرانيا على روسيا ضرورى لضمان أمن بلاده.

وقال الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "اجر برس" الرومانية، اليوم /الجمعة/- : "من أجل أمننا وأمن الجميع، يجب أن تفوز أوكرانيا".
وأضاف أن حلف شمال الأطلسى (الناتو) اتخذ قرارات تاريخية لتعزيز الدفاع والردع على الجناح الشرقى والبحر الأسود.


وأفاد بأنه "تم الالتزام بأن البحر الأسود منطقة ذات أهمية استراتيجية للأمن الأوروبى الأطلسي، والجميع يدرك أن ما يحدث فى البحر الأسود، لا يبقى فى البحر الأسود فقط".


وتابع يوهانيس قائلا: "لا يمكن أن يكون هناك سلام دون ضمان واستعادة الاستقلال الكامل وسلامة أراضى وسيادة أوكرانيا".

 

 


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