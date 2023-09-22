ختام فاعليات مبادرة "سفراء المياه" ببنى سويف

واستهدفت مبادرة "سفراء المياه" كافة مراكز المحافظة، حيث نفذ فريق التوعية والإعلام سلسلة من الندوات التوعوية للتعريف ببعض المفاهيم التى تعنى بترشيد استهلاك المياه والحفاظ علي شبكات الصرف الصحي، و بعض العروض المسرحية و ورش رسم وتلوين .

وحسب بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف ،يأتي ذلك في إطار حرص الشركة الدائم علي نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين، وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسئولية الجميع فى الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحى، وتعديل السلوكيات الخاطئة التى يقوم بها بعض المواطنين فى استهلاك المياه.