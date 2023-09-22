حملة مسائية لرفع الإشغالات بحى ثالث الإسماعيلية لعودة الانضباط بالشارع

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، باستمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق والأرصفة المخصصة للمارة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية بحملة مساء اليوم الجمعة؛ لرفع الإشغالات ومراجعة التراخيص ولعودة الانضباط للشارع، بالتعاون مع شرطة المرافق وقوة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

استهدفت الحملة منطقة إبراهيم سلامة، شارع شبين، الشارع التجاري، الطريق الدائري، وقد أسفرت الحملة عن رفع 20 إشغال ومراجعة 16 ترخيص محل و10أكشاك، كما تم تحرير 6 محاضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات؛ لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.