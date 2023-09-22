تهميد طرق البداري بأسيوط استعدادًا لرصفها ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،على استكمال خطة الرصف بالمراكز والأحياء والقرى ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023/2024 وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين ورفع كفاءة الطرق ،وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات في كافة المراكز والمدن والأحياء وفقًا للاولويات والاحتياجات مشيرًا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في الصعيد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن رصف الطرق المدرجة في موازنة العام المالي تتم تباعًا عقب الانتهاء من توصيل جميع المرافق والتنسيق مع كافة الجهات وشركات المرافق للانتهاء منها حتى لا يتم حفر الشوارع مرة أخرى منوها إلى أن ملف الرصف يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي لإعادة الوجه الحضاري للمراكز والمدن مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة متابعة الأعمال والجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه أشار محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ،إلى إنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط جاري تمهيد طريق كوبري المرور وحتى كوبري الخياط استعدادًا لرصفه ورفع كفائته وذلك في إطار خطة رصف الطرق ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023- 2024 حيث تم تمهيد الطريق بإستخدام معدات المركز ورفع كافة المخلفات التي تنتج عن عملية التمهيد مشيرًا إلى تكليف رضا خلف نائبة رئيس المركز بالمتابعة المستمرة للأعمال لتنفيذها وفقاً للمواصفات والجداول الزمنية الموضوعة وخاصة مع توفر الاعتمادات المالية لها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين حالة الطرق لتسهيل حركة المرور والحفاظ على أرواح المواطنين.