اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 سبتمبر 2023 05:04 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

"بنت الملك" أحدث مبادرات الزواج فى الكنيسة.. تعرف عليها

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 04:00 ص
"بنت الملك" أحدث مبادرات الزواج فى الكنيسة.. تعرف عليها القمص بيشوى شارل
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دائما ما تهتم الكنيسة الأرثوذكسية بكل رعاياها فى كل ربوع مصر والوطن العربى والمهجر، وخصوصا إيبارشيات الوجه القبلى، من أسوان وحتى المنيا، بإجمالى 30 إيبارشية.

وحول مبادرة بنت الملك التي تعتبر أحدث مبادرات الزواج بالكنيسة، قال القمص بيشوى شارل سكرتير البابا تواضروس للرعاية الاجتماعية فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع إن الأسر غير القادرة على تجهيز بناتها للزواج تلجأ للكنيسة وتطلب مساعدتها، مبينا أن الكنيسة لديها قاعدة بيانات لجميع الرعايا من أول رب الأسرة حتى الطفل، ونبحث كل البيانات، وبعد ذلك تتلقى الدعم من خلال لجنة البر التى أسسها قداسة البابا شنودة الثالث، ومستمرة هذه اللجنة فى تزايد وازدهار عن طريق إعطاء الأموال للأسر.

ولفت إلى تفكير الكنيسة أن يكون للفتاة دفتر خاص بها وخاص بزواجها، ووقع الأنبا يوليوس ووزيرة التضامن نيفين القباج اتفاقية بحضور قداسة البابا تواضروس لفتح دفاتر توفيرمن خلال بنك ناصر الاجتماعى، حيث يتم فتح أموال بفائدة شهرية ويدعم البنك هذا المشروع، وتنازل عن أى رسوم لفتح الدفاتر، موضحا أنها مبادرة جيدة جدا وشجعت على التواصل مع البنك أكثر وأكثر، وحول سحب المبلغ الخاص المسجل باسم الفتاة أوضح أنها لن يستطيع فتح الدفتر حيث يتم السحب فقط من خلال الكنيسة ويكون بعد تقديم عقد الخطوبة.  


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

بنت الملك

مبادره بنت الملك

ايبارشيات الوجه القبلى



الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية تتقدم بالعزاء فى وفاة زوج السفيرة مشيرة خطاب

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:24 م

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تسجيل جامعة "هولى صوفيا" رسميًا بالولايات المتحدة

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 03:51 م

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد النيروز اليوم الثلاثاء.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 04:00 ص

تعرف على دير البتول بالمنيا أحد الأديرة الحديثة بالكنيسة الأرثوذكسية

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 10:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تشترط "التعافى من الإدمان" لإتمام الزواج

الخميس، 31 أغسطس 2023 06:30 ص

تاريخ دير العذراء مريم البراموس بصحراء مصر فى الكنيسة الأرثوذكسية

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 04:00 ص

تعرف على تاريخ مؤسسة مارمرقس لدراسات التاريخ القبطى فى الكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 02:00 ص

خدمات المكتب الباباوى بالكنيسة الأرثوذكسية للاجئين فى مصر.. تعرف عليها

السبت، 26 أغسطس 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة