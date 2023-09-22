القومي للمرأة بكفر الشيخ: حملات لطرق أبواب واستخراج بطاقات الرقم القومى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أن فرع المجلس سينظم عدد من الفعاليات خلال الأسبوع المقبل المتبقي من شهر سبتمبر 2023، منها تدريب السيدات على ريادة الأعمال بـ 7 مراكز شباب وهي مركز شباب القن وسد خميس وأبو غنيمه، التابعين لمركز سيدي سالم، ودمرو والخادمية ومتبول التابعين لمركز كفر الشيخ، ومسير بمدينة مسير، وسيتم تعليم السيدات عدد من الحرف اليدوية، لتأهليهن لسوق العمل، وتبني مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت شاكر، لـ" اليوم السابع"، كما ستشهد قرى حياة كريمة بمطوبس حملات طرق الأبواب، خلال الفترة من 24-26 سبتمبر الجاري، قرى قومسيون شرق، وقومسيون غرب، وبني بكار، وخليج بحري، والبصراط، وعزب الغربـ، ووقف قبلي، وابيانة، وبرمبال، بمركز مطوبس، كما سيتم استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والفتيات، وذوي الهمم مجانا بقرى خان الجني وقف بحري، وبرج مغيزل، وقومسيون شرق، بمركز مطوبس.