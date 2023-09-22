وبحسب بيان صحفي صدر عن الرئاسة الجزائرية، فقد التقى تبون أيضا برئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، ورئيس ليبيريا جورج ويا.

وكان تبون، قد وصل يوم السبت الماضي إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.