الدفاع الروسية: القضاء على 490 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابتين "ليوبارد"

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خسائر الجيش الأوكراني، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت 490 جنديًا، ودمرت القوات الروسية دبابتين من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع على محور كوبيانسك.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الروسية - أن قواتها صدت 5 هجمات في منطقة قريتي فوديانويه ومارينكا على محور دونيتسك وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري بين قتيل وجريح، وتدمير مدفع M777 أمريكي الصنع ومدفع "جياتسينت - بي" ورادار مضاد للبطارية AN/TPQ-36 أمريكي الصنع.

وأضافت أنه على محور كراسني ليمان، صدت القوات الروسية هجومين وقضت على ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا، فيما شهد محور زابوروجيا إصابة تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية في منطقة قريتي رابوتينو وفيربوفويه، ومقتل نحو 20 جنديًا من قوات كييف وتدمير مدفع M777 أمريكي الصنع ومدفع "هاوتزر" ذاتي الحركة "غفوزديكا"، إضافة إلى ثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "دي-30".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم القضاء على نحو 110 عسكريين أوكرانيين وإصابة مستودع ذخيرة لواء الدبابات الأول الأوكراني على محور جنوب دونيتسك، فيما شهد محور كوبيانسك القضاء على 20 جنديًا ودبابتين من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع وثلاث مركبات، ومدفع Krab بولندي الصنع، ومدفع هاوتزر ألماني الصنع، ومدفعين من طراز "مستا-بي" ومدفع "دي-30" ومدفع "رابيرا" مضاد للدبابات، وتدمير مستودع ذخيرة في منطقة خاركوف.

وأوضحت أن خسائر الجانب الأوكراني على محور خيرسون بلغت نحو 80 عسكريًا وإصابة ثلاث محطات رادار، وجرى ضرب خمس نقاط مراقبة تابعة للقوات الأوكرانية في دونيتسك، واعترضت القوات الروسية 10 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع وأسقطت 15 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة.