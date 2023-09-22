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"التعليم" توجه بتفعيل الإجراءات الوقائية بالمدارس استعدادا للعام الدراسى

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 04:00 ص
"التعليم" توجه بتفعيل الإجراءات الوقائية بالمدارس استعدادا للعام الدراسى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية بالعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى، كنا نبهت الوزارة على كيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها، والتنسيق مع مديريات الصحة فى هذا الشأن حفاظاً على سلامة الطلاب.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا على النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسى الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.

التربية والتعليم

بدء العام الدراسي الجديد

إجازة نصف العام بالعام الدراسي الجديد

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تنفيذ مشروعات الدعم المدرسى

تسجيل الطلاب إلكترونيا

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موعد تسليم المعلمين الجدد العمل بالعام الدراسي الجديد

العمل بالحصة

شروط العمل بالحصة فى المدارس

مقابل الحصة

التعاقد لسد العجز فى المدارس

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024

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